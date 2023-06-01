شراكة بين «فوري» و«Infobip» لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني

وقعت شركة «فوري»، شراكة استراتيجية مع شركة «Infobip»، منصة اتصالات سحابية عالمية، لتمكين المدفوعات من خلال قنوات META مثل واتساب، وفيسبوك ماسنجر، والرسائل القصيرة، مما يعزز خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية، وتقديم تجربة دفع سلسة.

تبسيط عملية الدفع

وفقًا لهذا التعاون، سيتمكن عملاء فوري من الاستفادة من امتيازات حلول Infobip الرائدة متعددة القنوات مثل الرسائل القصيرة، وحلول الدردشة الآلية لتبسيط عملية الدفع لعملائها، كذلك ستتيح منصة Infobip لشركة فوري بناء اتصالات فعالة عبر جميع مراحل العميل أثناء عملية الدفع الالكتروني، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة وفعالية.

عملية التحول الرقمي في مصر

وتهدف شركة فوري من خلال هذه الشراكات المثمرة، لتعزيز مكانتها في المنطقة، ودورها الريادي في قيادة عملية التحول الرقمي في مصر وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك عبر تقديم مجموعة من حلول الدفع المبتكرة والمتطورة لتلبية احتياجات السوق، كما ستعمل هذه الشراكة مع Infobip على تمكين فوري من تطوير قدراتها، وتوفير تجربة دفع أكثر شمولاً لعملائها.

تعزيز حلول المدفوعات الإلكترونية

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بشركة فوري: «متحمسون للتعاون مع منصة Infobip للاستفادة من قنوات META لتعزيز حلول المدفوعات الإلكترونية، وكذلك ستساعدنا هذه الشراكة على الاستمرار في تقديم حلول دفع مبتكرة لعملائنا، مع توسيع نطاق أعمالنا والقاعدة الجماهيرية في السوق».

التغلب على معوقات التواصل مع العملاء

وصرح «أمسال كابتينوفيتش»، مدير المبيعات في Infobip الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن نتعاون مع فوري لتمكين المدفوعات من خلال قنوات الاتصال المختلفة لدينا، حيث أن هذه الشراكة دليل على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تساعد الشركات والشركاء على التغلب على معوقات عملية التواصل مع العملاء لتنمية الأعمال».