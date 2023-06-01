«القومي للحوكمة» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «هي لمستقبل رقمي لأفريقيا»

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا «تنمية»، المرحلة الثانية من مبادرة «هي لمستقبل رقمي لأفريقيا»، عن بُعد، بمشاركة 25 متدربة من دولة ليسوتو، وذلك بالتعاون مع سيسكو العالمية.

الدفعة الثانية من المبادرة

شملت المرحلة الثانية من مبادرة هي لمستقبل رقمي، سيدات من وزارة الدفاع، وزارة العدل والشؤون الدستورية، هيئة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الخدمة العامة والعمل والتوظيف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم والتدريب، وزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، وزارة التجارة والصناعة، كذلك اشتركت بالبرنامج متدربات من قطاع تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الموارد البشرية، التدريب والتطوير، ومعهد ليسوتو للإدارة العامة.

وصول المبادرة بنسختها الأفريقية لقطاعات كثيرة

ووفقا لبيان صحفي، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التنوع في القطاعات الممثلة في المرحلة الثانية من مبادرة «هي لمستقبل رقمي لأفريقيا»، ساعد في وصول المبادرة المصرية بنسختها الأفريقية لقطاعات كثيرة.

سد الفجوة الرقمية بين الجنسين

وأشارت إلى أن مبادرة «هي لمستقبل رقمي»، يقدمها المعهد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسيدات المصريات والأفريقيات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتهدف بالأساس إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهي المبادرة الأولى من نوعها في مصر والقارة الافريقية التي تعمل على تمكين المرأة وثقل مهاراتها التكنولوجية وتستهدف السيدات والشابات من سن 18 وحتى 50 عامًا.

وأوضحت أن المبادرة تتناول موضوعات عديدة خاصة بالحاسب الآلي مثل مبادئ الحاسب الآلي، أساسيات أنظمة التشغيل وأنواعها المختلفة، شبكة الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة الاجتماعات عن بُعد عبر تطبيق zoom ومفاهيم عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ومن المستهدف إطلاق دفعات قادمة في القارة الأفريقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية تباعًا.

إطلاق المبادرة للمرة الأولى

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد أنه تم إطلاق المبادرة للمرة الأولى على مستوى القارة الإفريقية خلال أغسطس الماضي لعدد 20 سيدة من دولة كينيا بقطاع التمريض، القطاع الشرطي، قطاع المدارس والفنادق ، القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشاركة سيدات الأعمال وعدد من الطالبات من التعليم الفني، وهو ما يميز النسخة الأفريقية للمبادرة لأنها لا تقتصر على المتدربات من الجهات الحكومية فقط.