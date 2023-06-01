طقس متقلب وأمطار ورياح محملة بالأتربة على مناطق متفرقة بدمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم، تقلبات جوية مفاجئة وحالة من عدم الاستقرار، إذ هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط منذ ساعات قليلة مصحوبة ببعض الرياح، وخاصة في المدن الساحلية شمال المحافظة مثل مدينة رأس البر وعزبة البرج وسط نشاط ملحوظ في حالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة في دمياط

وسجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس، العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة 10 في الساعة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج، مع توقعات لسقوط أمطار خفيفة مساءاً بنسبة 10% مع نسبة رطوبة قد تصل إلى 61%.

حالة الطقس في مصر

وشددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، متابعة أي تداعيات في حالة الطقس، وفقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وأخذ الحيطة والحذر برفع درجة الاستعداد تحسبا لأي طارئ بسبب التغيرات المناخية المفاجئة.