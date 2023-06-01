أبو الغيط: تطور العلاقات سيفتح الطريق أمام عودة الحوار التركي العربي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إقامة العلاقات بين البلدين.

المنتدى التركي العربي

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «هذا ينعكس إلى حد بعيد على علاقة الجامعة العربية بالطرفين، وكان هناك منتدى اسمه المنتدى التركي العربي تم تجميده منذ عام 2014 لأن الأداء التركي على مستوى الإقليم استثار الدول العربية، فأوقفوا هذا المنتدى، وتطور العلاقات ستفتح الطريق بأن تعود الجامعة مجددا للحوار مع تركيا».

مسار إيران يحتاج للمتابعة

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يوجد منتدى إيراني عربي لأن إيران ما زال لها بصمة في الإقليم ينبغي أن تتوقف، فهناك استمرار لتأثيرات إيرانية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو مسار يحتاج الكثير من المتابعة.