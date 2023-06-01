التحقيق في مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 في حادث ميكروباص الأوسطي بأكتوبر

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث اشتعال سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بأكتوبر مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4، بعدما تمكن رجال الشرطة بعد أقل من 24 ساعة على الواقعة من القبض على سائق التريلا المتسببة في الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الحادث

وعن تفاصيل الحادث، فقد كانت البداية عندما تلقي رجال الشرطة بلاغا يفيد اشتعال بسيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

حريق الميكروباص بالكامل

ومن خلال الانتقال والفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق 40 سنة من الخلف بسيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي أدى إلى اشتعال الميكروباص بالكامل وتفحم 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة، وتم نقل ضحايا الحادث والمصابين إلى المستشفى.

كما قام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.