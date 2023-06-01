كيف احتفل الأردنيون بزفاف ولي العهد؟.. مواكب وأعلام وملابس تراثية

زينت شوارع العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات الأخرى، بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، التي أكتسبت اللقب بعد عقد قرانها على ولي العهد، لتنزل حشود من الأردنيين إلى الشوراع للاحتفال بالزفاف الملكي.

المواطنون يحملون الأعلام على جانبي الطريق

العديد من المواطنين الأردنيين حملوا الأعلام واصطفوا على جانبي الطريق، من قصر زهران، حيث عقد القرآن، وحتى قصر الحسينية، لمشاهدة الموكب الملكي الذي يضم العروسين، وارتدى عدد من المهنئين قمصانًا تحمل عبارة «الاحتفال بالحسين»، جنبًا إلى جنب مع غطاء الرأس المربّع باللونين الأحمر والأبيض المعروف باللغة العربية باسم «الشماغ».

قوافل من السيارات تجوب العاصمة

وعبرت قوافل السيارات العاصمة، على أنغام الموسيقى وتلوح بالأعلام الأردنية، كما شوهدت نساء يرتدين الثوب الأردني التقليدي المطرز، يوزعن الحلوى على المارة، وأدت العديد من النساء رقصات الدبكة في الشوارع، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأردنية «جوردن تايمز» الصادرة باللغة الأنجليزية.

أردنية تروي احتفالها بالزفاف الملكي

وصرحت غدير حدادين، للصحيفة الأردنية عبر الهاتف، بأن «كل هذه الاحتفالات تظهر مدى الحب الحقيقي لفارسنا الهاشمي، وأنها كأم لطفلتين احتفلت بالزفاف من خلال تزيين سيارتها بأعلام الأردن، بالإضافة إلى شراء قمصان لعائلتها وقبعات عليها عبارات تهنئة للزوجين الملكيين».

الاحتفالات تميزت بشخصية أردنية حقيقية

وأضافت: «تجولنا في سياراتنا لمشاهدة الاحتفالات المثيرة في الشوارع، ثم عدنا إلى المنزل في الوقت المناسب للبث المباشر لحفل الزفاف الملكي»، مؤكدة أنها لم ترغب في تفويت أي جزء منه، مشيرةً إلى أن الاحتفالات تميزت بالشخصية الحقيقية للأردن.