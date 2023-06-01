عميد آثار القاهرة: لا شكاوى بامتحانات الفرقتين الثانية والرابعة اليوم

كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري بالكلية، وثالث أيام امتحان الفرقتين الثانية والرابعة بكالوريوس، موضحا أن طلاب الفرقة الثانية عربي وشعبة إنجليزية وبرامج خاصة أدوا الامتحان في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا، وأدى طلاب الفرقة الرابعة بكالوريوس عربي وشعبة إنجليزية وبرامج خاصة الامتحان في الفترة الثانية والتي بدأت الساعة 12.5 ظهرا.

امتحانات التيرم الثاني

وأوضح عميد آثار القاهرة وفقا لبيان صادر عن الكلية، أن الامتحانات جاءت أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات وأسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة.

أحمد رجب: الامتحانات مرت في هدوء

وأكد عميد الكلية على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول الموبايل إلى اللجان، مؤكدا أن الامتحانات مرت في هدوء وسلام دون أية مشكلات وكل ذلك برعاية ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة النواب المختصين.