«الزراعة»: الأزمات الدولية الأخيرة أثرت على الأمن الغذائي في كل دول العالم

انجازات عديدة تحققت بقطاعات عدة من قطاعات الدولة أبرزها قطاع الزراعة، كونه الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، إذ ما يزال الاكتفاء الذاتي هو الغاية الأسمى لدول العالم كافة، لتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، وفقا لـ علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الذي أكد أن الأزمات الدولية خلال الفترة الماضية خلقت حاجة لدى الدول بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أزمات دولية

مؤخرا، ألقت العديد من الأزمات الدولية بظلالها على هذا القطاع الحيوي في كل دول العالم أجمع ومن بينها مصر، بداية من أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية التي مازالت مستمرة حتى الآن، إلى التغيرات المناخية التي ظهرت تأثيراتها بقوة خلال الآونة الأخيرة بحسب ما أكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة.

4 قواعد لتحقيق الاكتفاء الذاتي

امتلاك رأس المال لم يعد ضمانة أساسية لاستقدام السلع، بحسب ما ذكر عبد المحسن في حديثه على القناة الثانية المصرية إذ شهدت السوق العالمية حظر بعض الدول تصدير بعض المنتجات وهو ما يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال الإتاحة وتوفير السلع وأن يكون الغذاء صحي وآمن للمواطنين، فضلا عن الاستدامة المتحققة من تخزين السلع بسعات تخزينية كبيرة للسلع الاستراتيجية، وتوفير القدرة الشرائية للمواطنين.

دراسات علمية لتحديد أنواع الزراعات

وكشف أن الزراعة في الأراضي الزراعية المستصلحة حديثًا تكون مبنية على دراسات علمية، إذ يتم تصنيف الأراضي لتحديد المحاصيل التي تصلح زراعتها بكل منطقة، في ضوء الموارد المائية المتاحة.