إصابة 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين، نتيجة تصادم سيارة ومركبة «توك توك» على الطريق الفرعي بالقرب من قرية باروط ببني سويف، وانقلاب دراجة نارية قبل مطلع كوبري الشرق القديم بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك»

في الحادث الأول، أصيب 3 أشخاص في إثر تصادم سيارة و«توك توك» على الطريق الفرعي بالقرب من قرية باروط في بني سويف، وهم أحمد علي فرج، 40 عامًا، سائق، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وسيد محمد سيد، 13 عامًا، سائق توك توك، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، وهناء حلمي تغيان، 50 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان إثر حادث انقلاب دراجة نارية قبل مطلع كوبري الشرق القديم، وهما نعمة جلال أبو العلا، 58 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، ومحسن سعد حسن، 63 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.