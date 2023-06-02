حرارة وأتربة وأمطار وشبورة.. ما تفسير ظهور فصول السنة الـ4 بيوم واحد؟

تقلبات جوية مفاجئة شهدها طقس الساعات الماضية، بعد أن ضربت عاصفة ترابية البلاد وأثرت على مناطق واسعة من محافظات مصر، مصحوبة بطقس حار بل وأعلى حرارة وصل لها الطقس خلال العام الحالي، ثم تلتها أمطار متوسطة خففت قليلا من حدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وفي صباح اليوم برزت الشبورة على الطرق الرئيسية السريعة تسبب في عدم وضوح الرؤية، وكأن فصول السنة الأربعة بصيفها وشتائها وخريفها وربيعها اجتمعت في يوم واحد فقط.

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فسر الأمر قائلًا إن مصر تحت تأثر منخفض خماسيني مكتمل الأركان، وهي سمة من سمات فصل الربيع.

تقلبات جوية

وشرح «القياتي» لـ«الوطن»، أسباب تقلب الطقس بين الحار والأتربة والأمطار والشبورة، مضيفا أن ارتفاع الحرارة ثم وجود أتربة سببه المنخفض الخماسيني، وهو عبارة عن كتل هوائية تتشكل على جبال أطلس، وتمر بصحراء إفريقيا بمحاذاة ساحل البحر المتوسط إلى الصحراء الغربية لمصر، وقتها تكتسب طاقة حرارية عالية تؤثر على مصر برمال وأتربة بشكل كبير مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحراة.

أما بالنسبة للشبورة، أوضح أنه مع إثارة الرمال والأتربة على محافظات الجمهورية، انخفضت مستويات الرؤية الأفقية لنحو 2000 متر، وهي ما تصنف أنها رؤية منخفضة، لذا حذر بتوخي الحذر التام خلال القيادة.

أسباب التغيرات المفاجئة في الطقس

كما فسر «القياتي» سقوط أمطار بأنه مع وجود درجات الحرارة المرتفعة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نجد بعض تكونات السحب المتوسطة والعالية على الجزء الشمالي من الجمهورية، ومن المتوقع معها تساقط أمطار من متوسطة لخفيفة على السواحل وبعض محافظات الوجه البحري.

طقس اليوم

كما تابع أن طقس الجمعة متشابه كثيرا مع طقس أمس، ولكن اليوم درجات الحرارة تنخفض درجة أو درجتين، بحيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 39 إلى 40، وعلى السواحل الشمالية 37 ومحافظات الصعيد تصل إلى 43، وفي ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة وتصل إلى 28 درجة.