القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد الأحد المقبل.. «اتفرج ببلاش»

في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية لاستاد القاهرة الدولي لمتابعة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا وعليه يبحث الكثير من المتابعين للبطولة القارية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد.. اتفرج ببلاش.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد الأحد، على هذا النحو:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

بحسب الجهات القائمة على البطولة الإفريقية، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وتحديدا النهائي بين الأهلي ضد الوداد، كما يمكن متابعة المباراة على التردد الأرضي الخاص بقنوات أون تايم سبورت.

ويمكن من خلال ضبط التردد الأرضي الخاص بقنوات أون تايم سبورت بعد ضبط القناة وتوصيل الهوائي الخارجي «الإريال» على تردد UHF 32، بالنسبة للتليفزيونات العادية، في حين يجب تحويل الشاشات الحديثة إلى خاصية DTV، وتوصيله بهوائي خارجي لمشاهدة المباراة على البث الأرضي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والوداد

ومن المقرر أن يقود الحكم الليبي معتز إبراهيم مباراة الأهلي والوداد فيما سيخوض لقاء الإياب يوم 11 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس بحضور السعة الكاملة وتحت قيادة تحكيمية للاثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن بعثة المنتخب المغربي وصلت إلى القاهرة الأربعاء الماضي لخوض التدريبات قبل المباراة وأنه من المقرر أن يخوض الفريق المغربي آخر مران له غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي.