القبض على المتهمين بقتل عامل في مطعم بالقاهرة الجديدة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لتعديهما على آخر ما أدى لوفاته في القاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول في مديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب في كدمات بالرأس وكسور متفرقة، ولا يمكن استجوابه، إثر ادعاء مشاجرة.

وقال شقيق المجني عليه في محافظة الفيوم، وقرر بأنه عند وجود شقيقه في أحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهما عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته المشار إليها، واتهمهما بإحداث إصابته.

وضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنّه حال وجودهما في مكان البلاغ، تفاجأ باختفاء هاتفه المحمول في أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.

وورد إخطار من المستشفى التي نُقل إليها المجني عليه بوفاته متأثرًا بإصابته، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.