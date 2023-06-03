«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالنزهة اليوم

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته من خلال طعنها السكين داخل شقتهما السكنية بسبب خلافات أسرية نشبت بين الزوجين في منطقة النزهة بالقاهرة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت يوم الخميس الموافق 11 من شهر مايو الماضي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة إلى جلسة اليوم.

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها

وتوصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى أحداث الواقعة التي تعود إلى شهر فبراير من العام الماضي، حيث كان الزوج دائم الشجار مع زوجته المجني عليها، وأنه في يوم الجريمة نشب بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة واعتداء من الضرب من جانبه.

استخدام سلاح أبيض في الجريمة

وأثناء تطور المشاجرة بينهما تطور الأمر ليتوجه الزوج إلى المطبخ ويستل سكينا ويسدد لزوجته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، لتسقط على الأرض جثة هامدة وسط دمائها.

ووفق التحقيقات فبعدها نظف المتهم ملابسه من الدماء، وحاول بعثرة محتويات الشقة من أجل إيهام رجال الشرطة أنها واقعة سرقة، ليتركها في المنزل ويتجه نحو الكافيه الذي يمتلكه لكي يباشر عمله ويبعد عن نفسه أوجه الاتهام والشك.

وأثناء مباشرة عمله في الكافيه، جاء إليه شقيق زوجته المجني عليها بعدما وجد أن شقيقته لا ترد على هاتفها المحمول عقب عدة اتصالات أجراها، وعندما سأل زوجها عنها أخبره بأنها مازالت في الشقة، وسلمه مفاتيح الشقة ليطمئن على المجني عليها.

وبحسب التحقيقات فاتجه شقيق المجني عليها إلى المنزل ليجدها مقتولة على الأرض وغارقة في دمائها وبجسدها عدة طعنات في أماكن مختلفة، ليبلغ على الفور زوجها والأجهزة الأمنية.

القبض على المتهم

واستطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، كشف ملابسات الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الزوجة، وتوصلت التحريات إلى أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وألقت القبض عليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، حتى أحيل إلى المحاكمة الجنائية، وبدأت أولى جلسات محاكمته وتأجلت أكثر من مرة حتى جلسة اليوم السبت.