لو مش هتحضر الامتحان.. شروط تقديم الاعتذار لطلاب الثانوية الأزهرية

يرغب بعض الطلاب في عدم حضور امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي تنطلق غدا السبت، وذلك نظرا لبعض الظروف الخاصة بهم، وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، شروط الأعذار الطبية التي يمكن تقديمها.

وفي السطور التالية، نعرض شروط تقديم أعذار لعدم حضور امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024.

شروط تقديم أعذار امتحانات الثانوية الأزهرية

- يتوجه الطالب إلى مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ومعه صورة حديثة.

يحصل الطالب على خطاب تحويل للجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب من رئيس اللجنة.

- يقوم رئيس اللجنة بملء النموذج الخاص بتحويل الطالب للجنة الطبية بالتأمين الصحي.

يتم وضع الصورة الشخصية على طلب التحويل مع اعتماد الصورة بخاتم اللجنة بحيث يكون نصف الخاتم علي الصورة والنصف الآخر على الخطاب ثم اعتماد الخطاب وتسليمه للطالب أو ولي الأمر.

- لا يحق لرئيس اللجنة قبول العذر أو رفضه وإنما مهتمه هي إعطاء الطالب أو ولي الأمر الخطاب معتمد فقط.

استلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات

- يتوجه ولي الأمر أو الطالب إلى مقر اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب.

- بعد انتهاء الإجراءات بالجنة الطبية وتفصيل حالته، يقوم الطالب أو ولي الأمر باستلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة لعمل اللازم.

- ترسل إدارة الامتحانات بالمنطقة التابع لها طالب الثانوية الأزهرية، الأعذار الطبية إلى مقر لجنة النظام والمراقبة للقبول أو الرفض.