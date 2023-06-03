خريطة قطع المياه بمحافظتي الإسماعيلية والدقهلية.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية والدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق الواقعة بنطاق عملها، للقيام بأعمال الإحلال والتجديد، لشبكات مياه بالإسماعيلية، والقيام بأعمال تطهير الخزان بالدقهلية.

سبب انقطاع المياه بمحافظة الاسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، قطع المياه عن مناطق «المحسمة المحطة - المنشية - عزبة أبو زيد - مجمع مياه القصاصين - محطة كوميباكت المحسمة» بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، بدء من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، للقيام بأعمال الإحلال والتجديد، لشبكات مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين، وأعمال ربط الشبكات الجديدة «يو بي في سي»

مدة وسبب انقطاع المياه عن بعض الماطق بالدقهلية

وأوضحت «مياه الدقهلية» عن قطع مياه الشرب، عن بعض مناطق مركز منية النصر «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة- الخضيري- الرياض- الكردي- الجنينة- النزل»، غدا الأحد، لمدة 9 ساعات، بداية من الساعة 8.00 صباحًا، حتى الساعة 5 مساءًا.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الأعمال

وأشارت في بيان، إلى أن سبب الانقطاع، القيام بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر، مطالبة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

إعادة المياه إلى طبيعتها بشرق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إعادة المياه إلى طبيعتها بمناطق «المرج الغربية ومتفرعاتها – المرج الشرقية ومتفرعاتها – المرج الجديدة ومتفرعاتها – مدينة الخصوص – عزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها – شارع عين شمس ومتفرعاته التابع لمنطقة المرج» اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم، بعدالقيام بأعمال تعديل مسار خط المياه قطر 1000مم بمدينة الخصوص.