صحة الدقهلية تحرر 195 محضرا متنوعا وتوصي بغلق 60 منشأة دون ترخيص

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شن حملات رقابية على المنشآت الغذائية، وتمكنت من تحرير 195 محضرا بالمخالفات الخاصة بالأغذية، وأوصت بغلق 60 منشأة تعمل دون ترخيص.

وأكد «مكين» في بيان صحفي له أن حملات مديرية الصحة جاءت بناء على تعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأضاف أن إدارة مراقبة الأغذية تمكنت خلال الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيشية على 195 منشأة تبين أن 60 منها دون ترخيص و 4 منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

صحة الدقهلية تحرر محاضر بالمخالفات الغذائية

أكد أن الحملات حررت 190 محضراً وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1222 كيلو من أغذية متنوعة و387 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.