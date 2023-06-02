مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم قطار بـ«توك توك» بالبحيرة

لقى 6 أشخاص مصرعهم من عائلة واحدة إثر وقوع حادث تصادم قطار بتوك توك أثناء عبوره مزلقان الروس بقرية كوم أمبو بمركز أبو المطامير بالبحيرة، ونقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى أبو المطامير العام 6 جثث من عائلة واحدة إثر وقوع حادث تصادم بين قطار وتوك توك بمزلقان الروس بقرية كوم أمبو التابعة لدائرة شرطة المركز وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد أسماء الضحايا

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل أحمد عوض عبد الهادي، سنة، ودعاء سامح الشبراوي، 25 سنة، أسماء سامح الشبراوي، 27 سنة، وعبد الرحمن محمد صبحي، 6 سنوات، خليفة خميس ضيف الله، 57 سنة، محاسن صلاح الدانونى 62 سنة.

وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.