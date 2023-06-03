فارس مجدي طفل يتقن 12 لغة برمجة.. حصد المركز الخامس عربيا في «الخوارزمي الصغير»

موهبة جديدة في عالم البرمجيات والخوارزميات أنجبتها محافظة الدقهلية، تمثلت في الطفل فارس مجدي، ابن مدينة منية النصر، والذي فاز بالمركز الخامس في مسابقة «الخوارزمي الصغير» على مستوى الوطن العربي، كما نال عددا من الشهادات والدروع والمراكز الأولى في عالم البرمجيات والرقميات في مسابقات نظمتها المدارس وجامعة المنصورة.

تفاصيل فوز فارس مجدي في مسابقة الخوارزمي الصغير

تواصلت «الوطن» مع ابن محافظة الدقهلية فارس مجدي، صاحب الرابعة عشرة عاما، ليكشف تفاصيل فوزه في مسابقة الخوارزمي الصغير قائلا، إن المسابقة تابعة لمنصة الأسبوع العربي للبرمجة، وتستهدف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعالم البرمجيات والرقميات، ونُفذت تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للعلوم والثقافة وإدارة الأزهر الشريف، ودخلت هذه المنصة من خلال البحث في الانترنت ووجدتها تقدم أفكار رائعة وتتناسب مع حبي وشغفي للبرمجيات وتقدم العديد من الدورات التدريبة والتحقت بها جميعا.

وواصل: كل دورة تدريبية أنال شهادة وبعد الانتهاء من هذه التدريبات طلبوا من كل متسابق عمل مشروع اللغة العربية والإبداع الرقمي، في موعد محدد، ويتم رفعه قبل انتهاء الموعد المقرر، وهذا كان أكبر تحد لي أن أفكر في فكرة جديدة ومختلفة ومميزة لعمل المشروع أشرح فيه اللغة العربية بشكل رقمي، وفي نفس الوقت لم يكن هناك متسعا من الوقت، وكانت منافسة شرسة وقوية يتنافس فيها ممثلون من 22 دولة عربية.

وأضاف «فكرت في عمل animation ورسمت الشخصيات الكرتونية بنفسي دون مساعدة أحد، وكنت اتحدث بصوتي من خلال الشخصيات التي ابتكرتها، وعندما انتهيت أرسلت المشروع، لأتلقى اتصالا من وكيل زارة التربية والتعليم بالدقهلية بفوزي بالمسابقة، وأن مصر حازت على المركز الخامس في الوطن العربي وكانت مفاجأة كبيرة».

فاز بالمركز الأول في المجال العلمي بجامعة المنصورة

ويذكر مجدي رزق، والد «فارس»، أنه اكتشف موهبة نجله وعبقريته في عالم البرمجيات عندما كان عمره 11 عاما، من خلال حبه وتعمقه في أجهزة الحاسوب وقراءة برمجيات تخص كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وهذا الأمر ليس سهلا خاصة أنه مجال كبير على عقلية طفل.

ويضيف «شجعته ودعمته، وبدأ في أخذ عديد من الدورات التدريبة، وشارك في معرض جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وعمل مشروع باسم متجر أون لاين، وفاز بالمركز الأول في المجال العلمي بمعرض الجامعة، وتم تكريمه بالمكتبة المركزية داخل الجامعة من نائب رئيس الجامعة.

يتقن 12 لغة في البرمجة ونال 22 شهادة معتمدة

وبحسب والد الطفل، نال «فارس» 22 شهادة معتمدة تخص البرمجة، وهو الآن يتقن 12 لغة برمجة، وفاز بالمركز الخامس على مستوى الوطن العربي، ومن المفترض تكريمه في تونس أو المغرب، لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، مضيفا «عندما أخبرنا وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان بالخبر لم أصدق نفسي من الفرحة، وفخور بنجلي، وسأظل أكبر داعم له حتى يحقق حلمه في العمل بإحدى الشركات العالمية مثل جوجل، وكذلك الالتحاق بالجامعة الأمريكية في مصر، أو أي جامعة تدعم الرقميات والذكاء الاصطناعي».