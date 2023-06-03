مصرع طالب ثانوي تناول جرعة أقراص «منوم» زائدة عن طريق الخطأ بسوهاج

لقي طالب بالصف الأول الثانوي 17 عاما، مصرعه، إثر تناول جرعة حبوب منومة زائدة عن طريق الخطأ، بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما، بوصول المدعو «عبد الرحمن. س. ح. س» سن 17، يقيم بندر طما، جثة هامدة، إدعاء تناول أقراص طبية.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه، أفاد والده بأنه أثناء تواجد نجله بالمنزل، تناول جرعة زائدة من أقراص منوم، عن طريق الخطأ، لمساعدته علي النوم، لمروره بحالة نفسية سيئة، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرير محضر بالواقعة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.