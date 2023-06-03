بعد غد.. انطلاق فعاليات الملتقى الصحفي العُماني المصري بالقاهرة

تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات الملتقى الصحفي العُماني المصري الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية وسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين وبمشاركة من جمعية الكتاب والأدباء وجمعية السينما وهيئة الوثائق والمحفوظات العمانية وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور شخصيات إعلامية وثقافية وسياسية رفيعة المستوى.

وتفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام، إذ يشارك في الملتقى مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين والأدباء والباحثين من سلطنة عُمان ومصر في جلسة حوارية تتركز في الصحافة والتاريخ والثقافة ومستقبل علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين، وسيكون ضيف الشرف لفعاليات الملتقى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسى .

وسوف يشهد افتتاح الملتقى تقديم مجموعة من الفعاليات، إذ سيتم في اليوم الأول افتتاح معرض للصور يتضمن ما يقارب من 200 صورة تحكي الكثير من المشاهد التاريخية والسياحية والاقتصادية، وهي صور يشارك بها أعضاء لجنة التصوير بالجمعية، كما يقدم المعرض مخطوطات ووثائق تحكي مسيرة الإعلام العماني منذ ما يقرب من 100 عام، بالإضافة إلى بعض المخطوطات التي تشير إلى عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان ومصر.

كما تقدم الجمعية العمانية للسينما مجموعة من الأفلام السينمائية عن عمان، فيما تقدم جمعية الكتاب والأدباء العمانية مجموعة واسعة من إصداراتها المختلفة.

وتقام على هامش الملتقى أمسية فنية ثقافية في مساء اليوم الثاني لفعاليات الملتقى بمتحف الحضارات، وهي أمسية مشتركة بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المصريين، إذ سيقدم مجموعة من الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء مجموعة من الفقرات المتنوعة بحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين والمسؤولين.

ويُعد الملتقى الصحفي العماني المصري نافذة للصحفيين والإعلاميين المشاركين؛ سواء من سلطنة عُمان أم مصر نحو الالتقاء والتعرف على ثقافات الشعبين العماني والمصري وتبادل الخبرات بين الصحفيين والإعلاميين من كلا البلدين.

وتهدف جمعية الصحفيين العمانية من تنفيذ الملتقى إلى إقامة حوار صحفي وإعلامي مفتوح وممتد الأفق؛ كونه حاضنة لجميع الصحفيين والإعلاميين في سلطنة عُمان من طريق مشاركة أعضائها، والتعارف مع نظرائهم من الجانب المصري، والتعريف بالسلطنة من مختلف الجوانب الحضارية والاقتصادية والسياحية والتطور والنمو الذي وصلت إليه البلاد في ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق.

يأتي ذلك أيضا من منطلق حرص الجمعية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، إلى إكساب الأعضاء الخبرات المحلية والدولية، كما تهدف الجمعية من إقامة هذا الملتقى في القاهرة إلى فتح قنوات للحوار والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين المصريين، والتعريف بما وصلت إليه العلاقات العمانية المصرية، بجانب مد جسور التواصل مع مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بجمهورية مصر العربية، وإتاحة الفرصة بالتعريف بما وصلت إليه سلطنة عُمان من تقدم في مختلف المجالات الصحفية والإعلامية ونهضتها الشاملة المتجددة.

وتتضمن فعاليات الملتقى في حفل افتتاحه كلمة يلقيها السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكلمة للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، وكلمة خالد البلشي رئيس نقابة الصحفيين وكلمة لعمرو موسى، وعرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وعرض فيلم عُمان من السماء لجمعية السينمائيين، الذي يتضمن لقطات تلقي الضوء على ما وصلت إليه سلطنة عمان من تطور حضاري وثقافي وعمراني وصحي وتعليمي وسياحي وغيرها من مناحي الحياة في عهد السلطان هيثم بن طارق.

ومن بين فعاليات الملتقى إقامة ثلاث جلسات حوارية تحت عنوان «العلاقات العُمانية المصرية تاريخ راسخ وعلاقات واعدة» يتم فيها طرح محاور عدة من الجانبين العماني والمصري، وإبراز العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب تقديم أمسيات شعرية وأدبية وفنية.