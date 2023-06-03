المطرب الإماراتي فيصل الجاسم يطرح «عزيز النفس» من ألحانه (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي فيصل الجاسم، أحدث أغانيه بعنوان «عزيز النفس»، وهى من ألحانه، حيث تنتمي الأغنية إلى الأغاني العاطفية التي تحمل بين طياتها مشاعر الحب وعزة النفس.

ويقول «الجاسم» في مطلع الأغنية:.

أنا عزيز النفس لكني اغليك

مواقفك حطت فقلبي مكانك

حاربت كل الناس شاريك شاريك

وصديت كل الي عذلني عشانك

فعيوني الثنتين شلتك واداريك

وقلب الوفاء بالحب والصدق صانك

في أجمل أيامي من العز كاسيك

وتستاهل أكثر ع الصبر فامتحانك

صُناع أغنية «عزيز النفس»

وتعاون فيصل الجاسم في مكساج ومكس أغنية «عزيز النفس» مع المهندس جاسم محمد، بعد أن قام بعملية التوزيع الموسيقي الموزع زيد عادل، وقام بتنفيذ الأغنية موسيقياً لآلة العود مع الموسيقي صادق جعفر، والجيتار «فرشيد»، والوتريات أحمد طه، والإيقاعات سمير قطان، وتحت إشراف ومتابعة محمد الرئيسي.

فيديو مُمنتج للأغنية

وعُرضت أغنية «عزيز النفس» بفيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية عبر قناة ألحان في اليوتيوب، وتم توزيعها وعرضها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب توفرها عبر جميع المكتبات والمنصات الالكترونية المتخصصة في عرض الأغنية الأغنيات أمام الجمهور.