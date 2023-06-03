القبض على عصابة سرقت «أتوبيس» في الأميرية.. «قطعوه وباعوه خردة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المفتاح المصطنع» والتصرف في الأوتوبيس المستولى عليه لدى (عميليهما سيئي النية - مقيمان بمحافظة القليوبية)، إذ أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقي الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما.. وباستدعاء المجني عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهما بالسرقة.

القبض على متهم بسرقة أتوبيس شركة في شبرا الخيمة

وجرى ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق، وجرى بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على (هاتفي محمول أحدهما من متحصلات واقعة السرقة - جهاز لاب توب) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «الضغط على الباب»، وإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.