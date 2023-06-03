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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
02:43 م | السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا على هامش تفقده عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية ومنها مشروع رصيف الصب الجاف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، الذي تنفذه إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ ومشروع إنشاء نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة، الذي تمّ تنفيذه عند تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش بمنطقة ميامي.

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