فريق مركز إستبينا الثقافي ببورسعيد عن الفوز بـ«التشجيعية»: دعم كبير

أعرب فريق مشروع «مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد» عن سعادتهم بالفوز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة، مؤكدين أن الجائزة تساعدهم في التوسع في الأنشطة التي يقدمها المركز، كما تُعد نوعا من الدعم الأدبي والمادي للمشروع الهادف إلى تقديم خدمات ثقافية وترفيهية لأهل بلدنا بورسعيد.

وأضاف المهندس عمر حسن، أحد أعضاء الفريق المنفذ لمشروع مركز إستبينا الثقافي ببورسعيد، لـ«الوطن»: نحن ثلاثة مهندسين محمد مسعد، محمد حسن، وأنا عمر حسن، شركاء المشروع، وجميعنا تحت الثلاثين، مؤكدا أهمية الفوز بالجائزة: جائزة الدولة التشجيعية لها فرحة كبيرة، وتساعدنا في التوسع في الأنشطة التي يقدمها المركز كما تُعد نوعا من الدعم الأدبي والمادي، كما تساعدنا في فتح المجال لعقد اتفاقيات مع جهات جديدة لتيسير عملنا، مؤكدا أن الجائزة نوع من التأييد للفكرة مشروعنا الثقافي.

وألقى «حسن» الضوء على المشروع، قائلا: بدأنا العمل عليه منذ سنة و5 أشهر، بإسهاماتنا الخاصة ولا يتبع أي جهة، وأنشأنا المركز الثقافي بالجهود الذاتية في مكان تراثي في بورسعيد من أجل تقديم الخدمات لأهل المحافظة مستهدفا مختلف الفئات، على أن تكون أسعار الخدمات المقدمة بأسعار في متناول الجميع.

وعن البدايات، قال: بدأنا الفكرة كعمل تطوعي خلال دراستنا الجامعية في 2014، بمبادرة بعنوان «بورسعيد على ايدينا»، وبعد كورونا فكرنا في كيفية تقديم الأنشطة في مقر واحد خاص بنا.

مقر مركز استبينا في بورسعيد

وأكمل: اخترنا المقر يُطل على مكان تراثي لأنه مرتبط بالهوية الخاصة بنا، ووجدنا جراج يطل على فيلا فرديناند الشهيرة في بورسعيد، وحولنا المكان من جراج مهجور إلى مركز ثقافي عامر بالأنشطة المتنوعة وبالجمهور و اخترنا له اسم «استبينا».

موضحا: والفلسفة التي يقوم عليه المشروع هى أن تقديم أنشطة لها قيمة للناس وفيها متعة وفائدة، وفي الوقت نفسه تدر علينا أرباحا معقولة لكي نتمكن من مواصلة العمل، نحن ثلاثة مهندسين نعمل على إدارة المركز ومعنا فريق عمل لتشغيل المشروع .

أنشطة مركز استبينا

وعن الأنشطة التي يقدمها المركز، أوضح نقدم العديد من الورش التدريبية تعليم موسيقى ورسم وحفلات موسيقية وغنائية وندوات ثقافية، ونوادي اللغات، كما يوجد بالمركز مكتبة كما تننظم جولات ميدانية للجمهور إلى المناطق التراثية في بورسعيد، نظمنا في سنة واحدة أكثر من 100 جولة، فضلا عن جانب ترفيهي من الأنشطة.

وأشار إلى أن المركز يحقق إقبالا متزايدا مع الوقت من الجمهور، والمشروع يسهم في تحقيق نهضة فكرية في المحيط والمجتمع، نتمنى أن نحصل على مكان أوسع للمركز لتوسيع أنشطتنا في الفترة المقبلة.