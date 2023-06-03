«سلمى» الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

أعربت الطالبة سلمى هشام على حامد، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة اللغات التجريبية بالحامول، بمحافظة كفر الشيخ، الأولى مكرر في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، عن سعادتها بنجاحها بتفوق في الشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 279.5 درجة.

كانت تذاكر حوالي 8 ساعات يومياً

وقالت «هشام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها توقعت تحقيق مجموع عالٍ في الشهادة الإعدادية لكنها لم تكُن تتوقع أن تكون الأول مكرر على محافظة كفر الشيخ، مشيرةً إلى أنها كانت تحرص على تنظيم الوقت في المذاكرة ومراجعة دروسها أكثر من مرة على مدار اليوم، وكانت تذاكر حوالي 8 ساعات يومياً.

أحلم بالالتحاق بكلية الإعلام

وأوضحت «هشام»، أنها ستلتحق بالثانوية العامة، لتُحقق حلمها في الالتحاق بكلية الإعلام مستقبلاً، لافتةً إلى أنها تعشق تعلم اللغات وتتعلم حالياً اللغة الكورية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وهوايتها المفضلة ممارسة رياضة السباحة، موجهةً الشكر لأسرتها على تشجيعها على التفوق والنبوغ العلمي، كما وجّهت الشكر لمُعلميها في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأعلن المحافظ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5 درجة، وهم كالتالي:

- خالد محمد إسماعيل عباس، بمدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- الزهراء محمد علي، بمدرسة قلين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة

- أحمد السيد عطية، بمدرسة نجيب فوزي سالم، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، 279.5 درجة

- جنى أحمد عبد الحليم، بمدرسة تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، 279.5 درجة.

- ريواء الرفاعي على، بمدرسة الشهيد محمد هاشم، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة.

- منار سعد محمد بهجت، بمدرسة الشهيد محمد هاشم، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة.

- سلمي هشام علي، بمدرسة اللغات التجريبية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- محمود محمد محمود، بمدرسة حسني زهرة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، 279.5 درجة.

- آدم عبد المقصود مصطفى، بمدرسة اللغات التجريبية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- منة الله عماد إبراهيم، بمدرسة اللغات، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 63 ألفاً و308 طالباً وطالبة، تغيب منهم 370 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفاً و938 طالباً وطالبة، ونجح منهم 52 ألفاً و432 طالباً، بنسبة 83.31%.