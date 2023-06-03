«الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: هناك وجهتا نظر أساسيتان لمسألة التفرغ النيابي

قال النائب محمد شوقي، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، إنَّ المناقشات التي ستتم غداً الأحد خلال جلسات الحوار الوطني، وتحديدًا حول مسألة تفرغ أعضاء البرلمان للعمل النيابي، من المتوقع أن تدور حول وجهتي نظر أساسيتين.

شوقي: البعض يميل للتفرغ الكامل.. والبعض الآخر يفضل المواءمة

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّ وجهة نظر البعض ستتبنى التفرغ الكامل والمطلق لمن يحمل عضوية أحد المجالس النيابية طوال فترة نيابته، أما وجهة النظر الأخرى فستدور حول المواءمة والملاءمة لاعتبارات القيام بالواجبات النيابية على أتم وجه وتجنب تضارب المصالح والاستفادة من مزايا العضوية.

منتظر الخروج بنتائج تقاربية من المناقشات

تابع النائب محمد شوقي، «ننتظر الخروج بنتائج تتقارب حولها وجهات النظر للمتحاورين خلال مناقشات الغد، وعند تحقيق الهدفين بدون اشتراط دائم للتفرغ الكامل في جميع الأحوال فهي مسألة تستوجب النظر، مع الأخذ في الاعتبار الهدف الرئيسي من المناقشات هو تحقيق الصالح العام والتوافق».