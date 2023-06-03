«الأرصاد»: توقعات بأتربة شديدة نهاية الأسبوع الجاري بسبب منخفض الخماسين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الربيع هو فصل العواصف الترابية ورياح الخماسين، وسينتهي في 20 يونيو، وسيبدأ الصيف بعدها بيوم واحد، موضحة أن شدة العاصفة تختلف من وقت لآخر.

مصر لن تتعرض لعواصف ترابية شديدة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس متوقعا أن تتعرض البلاد مرة أخرى لعواصف ترابية شديدة مثل التي شهدتها الأيام الماضية، مضيفة أنه من المتوقع تعرض البلاد نهاية الأسبوع الجاري للأتربة الشديدة، بسبب منخفض الخماسين، يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت بدءا من اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، بعد موجة حارة خلال الساعات الماضية، لافتةً إلى أن الأيام المقبلة تشهد طقسا معتدلا في الصباح، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تصل من 33 إلى 34 درجة مئوية، خلاف الأيام الماضية، التي تخطت الـ40 درجة مئوية.