«الصحة» تحذر من أماكن التدخين والروائح الكريهة.. تسبب هذا المرض

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التواجد في أماكن بها دخان أو روائح كريهة، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إن الجلوس في مثل هذه الأماكن يصيب بالربو وظهور الأعراض الخاصة بهذا المرض، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض مرض الربو

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض مرض الربو وجاءت علي النحو التالي:

- ضيق تنفس.

-انقباضات أو آلام في الصدر.

- اضطراب في النوم بسبب ضيق التنفس.

- صوت صفير عند التنفس أو الزفير.

-سعال متكرر مصحوب بسيلان الأنف والعطاس، خاصة عند الإصابة بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي.

سبب الإصابة بمرض الربو

وعرفت وزارة الصحة والسكان مرض الربو بأنه مرض يؤثر على صحة الرئتين ويصاب به الأطفال أكثر من الكبار، لافتة إلى أنه لا يوجد سبب واضح للإصابة بمرض الربو ولكن كافة الدراسات التي أجريت على المرض أثبتت أن من العوامل المسببة له التعرض للهواء المحمل بحبوب اللقاح، أو الأتربة، أو ريش الحيوانات، أو الدخان.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور هذه الأعراض التي سبق الإشارة لها أنه لابد من استشارة الطبيب أو الذهاب إلى الطبيب على الفور أو أقرب مستشفى صدر، لافتة إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والاطلاع على أقرب مستشفى صدر قريبة من محيط منزلك .