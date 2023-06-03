مذيع الشارع يجري حوارا مع عمال العاصمة الإدارية: فتحت لنا أبواب رزق

أجرى الإعلامي أحمد رفعت، المعروف بـ«مذيع الشارع» عددا من اللقاءات مع عمال العاصمة الإدارية الجديدة من أجل معرفة طبيعة عملهم، وكذا الحصول على تعليق على آراء الناس عن العاصمة بمواقع التواصل الاجتماعي.

عامل بالعاصمة الإدارية: كل العمال مستفيدين من العاصمة الإدارية الجديدة

ورد أحد عمال العاصمة الإدارية الجديدة على رأي مواطن قال من قبل: «العاصمة الإدارية فنكوش ومحدش هيستفاد منها حاجة» بقوله: «لا طبعًا مش مقتنع بالكلام ده»، مضيفا: «كل العمال مستفيدين من العاصمة الإدارية الجديدة، أول حاجة لقمة عيشهم، والعاصمة فتحت لينا الكثير من أبواب الرزق».

فيما علق عامل آخر بقوله: «إزاي محدش هيستفاد من العاصمة الإدارية؟ ده حجم العمالة في العاصمة الإدارية كبير شوف كم بيت مفتوح منها على مدار كم سنة».

وأكد أن هناك الكثير من العمال الذين استفادوا من العمل في العاصمة الإدارية الجديدة: «شغالين لحد دلوقتي في أمان الحمد لله، ومش شرط أزرع النخلة علشان أكل منها، لكن ممكن عيالي يأكلوا منها، دي دولتك وبلدك وأرضك ليه تقول عنها كده».