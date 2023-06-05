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«المصري الألماني» يعلن تدريبات لـ«المهندسين والفنيين».. تبدأ 11 يونيو

كتب:

منة عبده
01:25 ص | الإثنين 05 يونيو 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورات تدريبية مجانية جديدة، للمهندسين والفنيين، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل تدريبات المهندسين والفنيين المتاحة خلال شهر يونيو، وفقًا للصفحة الرسمية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر «فيس بوك». 

مواعيد تدريبات «المهندسين والفنيين» من شباب المحافظات 

تدريبات الفترة من يوم 11 يونيو حتى 15 يونيو

- تدريب مقدمة في برمجة CNC.

- تدريب ماكينة الفريزة.

- تدريب أساسيات التحكم المبرمج.

- تدريب أساسيات اللحام HSE.

- تدريب الأمن والسلامة المهنية.

- الاختبارات الإتلافية للحام.

تدريبات الفترة من يوم 18 يونيو حتى 22 يونيو

- تدريب مقدمة في برمجة CNC.

- تدريب ماكينة الخراطة.

- تدريب إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الخراطة.

- تدريب أساسيات اللحام HSE.

- تدريب الأمن والسلامة المهنية.

- تدريب الاختبارات الإتلافية للحام.

جميع التدريبات سيتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن باب التسجيل يغلق عند اكتمال العدد، وجميع التدريبات سيتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب، على أن يتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.