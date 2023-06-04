فيلم يوم 13 لأحمد داود يحقق 180 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

ينافس فيلم يوم 13 مجموعة من الأفلام الأخرى المتنوعة بين الكوميديا والأكشن، وأخرى تدور في إطار تشويقي اجتماعي، منها فيلم مغامرات كوكو، وهارلي، وبعد الشر، وفيلم 19 ب، وغيرها من الأفلام الأخرى.

إيرادات فيلم يوم 13

وحقق فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، أمس، إيرادات وصلت إلى 180 ألف جنيه، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول شخصية عز الدين التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم «يوم 13»

فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وأروى جودة، وأحمد زاهر، وفيدرا، ومحمود عبدالمغني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، ومحمد الصاوي، تأليف وإخراج وائل عبدالله.