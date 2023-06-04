إقبال على فصول الباليه والرسم وورش الأطفال بالمركز الثقافي بطنطا

نظم المركز الثقافي بطنطا العديد من الورش الفنية والأدبية لرواد المركز، حيث استقبل ما يقرب من 260 طفلا للتدريب على فنون الخط العربي والإسلامي والاشتراك في الدورة التدريبية لتحسين الخطوط للأطفال والشباب، تدريب الخطاط والفنان حامد على فرج أستاذ بمدرسة ومعهد الخطوط بالغربية، والذي أكد على أهمية الخط العربي في حياتنا اليومية باعتباره فنا من الفنون التشكيلية.

محاضرات الورشة الأدبية للمؤلف الصغير

وبدأ المركز اليوم أولى محاضرات الورشة الأدبية للمؤلف الصغير والكتابة الإبداعية مع الشاعر الشاب محمد سامي مقدما شرحا وافيا للفرق بين كل نوع من أنواع الكتابة الأدبية والعناصر التي يحتاجها المؤلف حتى يستطيع كتابة عمل إبداعي، حيث تعرف الأطفال على الفرق بين الشِعر والقصة والرواية والمقال وأهمية تحديد الفكرة وكذلك التعرف على التفاصيل والأحداث والشخصيات والحوار والخيال كأهم العناصر الإبداعية.

وتقدم الورش للرواد بالمجان بمشاركة الأطفال والشباب من سن 8 أعوام وحتى 18 عامًا.

وللعام الخامس على التوالي يستمر مركز تنمية المواهب بطنطا في استقبال الراغبين لتنمية مواهبهم الفنية في مجال الرسم والباليه، والغناء، والعزف على الجيتار والإيقاع بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة، ودار الأوبرا المصرية.

إقبال على فصول الباليه والرسم

وشهدت فصول الباليه والرسم والجيتار والكورال إقبالا كبيرا للمشاركين خلال إجازة الصيف، حيث يتم التدريب مع متخصصين وأكاديميين في كل مجال، وتدريبهم على مدار ثلاث شهور متتالية ومستمرة طوال العام.

وينظم المركز الفعاليات استكمالا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال إجازة الصيف داخل المواقع والمراكز الثقافية، وتنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.