تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم الاثنين (صور)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين منة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الإثنين 5 يونيو 2023، وقالت الإعلامية هالة الحملاوي: «هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإن هناك سيولة مرورية، وبالنسبة إلى كوبري أكتوبر المتجه للعباسية فإن هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة».

كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية للمتجه إلى العباسية

وأضافت «المتجه إلى العباسية سيجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر وصولا للمنصة».

ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران

وتابعت: «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم هناك بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين وعند الوصول إلى نفق الملك الصالح فإنه يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي».