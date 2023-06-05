كاف يدرس تعديل قاعدة «الهدف خارج الأرض» بدوري الأبطال

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإجراء عدة تغييرات على مستوى بطولات أفريقيا، وذلك بعد انتهاء دوري أبطال أفريقيا، الذي سيسدل ستائره بإعلان الفائز بالنسخة الحالية من البطولة القارية، سواء الأهلي أو الوداد المغربي.

قرار منتظر من «كاف» بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

بحسب مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، فإن الاتحاد يدرس فكرة إلغاء احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الذي قرر إلغاء تطبيق قانون الهدف خارج الأرض باثنين حال التعادل، وذلك في البطولات القارية بالكامل.

«كاف» يتجه للسير على نهج أوروبا في دوري الأبطال

ويأتي اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن إلغاء قانون الهدف خارج الأرض، من أجل إرساء حالة التكافؤ بين الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، إلى جانب زيادة الإثارة في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في الانتصار على الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة، أمس، وحسمه المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ليتبقى لقاء الحسم المقرر يوم 11 من شهر يونيو، على ملعب المركب محمد الخامس.

وسجل بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي، قبل أن يضيف محمود كهربا الهدف الثاني، ويقلص سيف الدين بوهرة النتيجة ويحافظ على حظوظ فريقه في العودة على ملعبه بالمغرب؛ إذ يحتاج إلى هدف نظيف من أجل ضمان الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي على حساب الأحمر.