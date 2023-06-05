سفير إسبانيا بالقاهرة: الشغف بكرة القدم رابط قوي يجمعنا مع مصر

التقى سفير إسبانيا بالقاهرة، البارو إيرانثو جوتييريث، 5 أطفال مصريين من لاعبي كرة القدم الموهوبين الفائزين بمنحة من «لاليجا»، وذلك في حدث خاص نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن سفارة إسبانيا بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن إسبانيا ومصر تتمتعان بتاريخ غني ودائم من الصداقة والتعاون، ويمثل ذلك الحدث مظهرًا من المظاهر التي تبرز القيم المشتركة التي توحد البلدين، كما يمثل الشغف بكرة القدم أحد هذه القيم المشتركة، مشيرًا إلى أن الحدث يأتي ليبرز كيف يمكن للرياضة أن تمثل عجلة الدفع للتفاهم المشترك والتبادل الثقافي بين البلدين

كرة القدم رابط قوي يجمع بين الشعبين

وأعرب سفير إسبانيا بالقاهرة، عن سعادته باللاعبين المصريين الصاعدين، مشددًا على الرابط القوي الذي يجمع بين إسبانيا ومصر، عبر الشغف بكرة القدم.

وأضاف «جوتييريث»، «الرياضة، وتحديدًا كرة القدم، تمتلك القوة لكي تتجاوز الحدود وتجمع الشعوب معًا، نحن فخورون بدعم هؤلاء اللاعبين الموهوبين، وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين».

من جانبه، أكد بابلو كاساوس سفير «لاليجا» في مصر أهمية تطوير المواهب، والتعاون الدولي في عالم كرة القدم، قائلًا: «لاليجا ملتزمون دائما برعاية المواهب الصاعدة، وتقديمها عبر المنصات المناسبة لكي تزدهر».

تعاون ثقافي يثري الرياضة

وأضاف: «هذه المنح تظهر مدى التزامنا بتطوير كرة القدم، وكذلك التعاون الثقافي الذي يثري الرياضة، نحن فخورون بمشاهدة إمكانيات هؤلاء اللاعبين الصاعدين، ونتطلع لمستقبلهم المشرق، الأطفال أيضًا عبروا بكل امتنان وإثارة عن تطلعاتهم بشأن تلك التجربة».