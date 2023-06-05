10 مزايا للكارت الذكي للمسنين: تخفيضات 50% وإعفاءات لمن تجاوز الـ70

نحو 7 ملايين مسن ومسنة في مصر، بحسب ما ذكرته وزارة التضامن، تحاول الدولة توفير جميع الخدمات التي يحتاجونها لهم، والتسهيل عليهم في ذلك من خلال إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وإتاحة الكارت الذهبي لكبار السن، الذي يسهل عليهم هذه الخدمات.

ويحقق الكارت الذكي للمسنين 10 مزايا يستفيد منها كبار السن الذين يحق لهم الحصول على كارت المسنين وفق القانون واللائحة المنظمة، وتتنوع الخدمات والمزايات بين إعفاءات وتخفيضات تصل إلى 50%، على النحو التالي:

خدمات كارت المسنين

- تسهيل جميع تعاملات كبار السن داخل المصالح الحكومية.

- تخفيض رسوم المواصلات بنسبة 50% للمسنين.

- استقلال المسنين من 70 عاما إلى أكثر للمواصلات العامة بالمجان.

- تلقي الشكاوى من كبار السن، وتخصص فرق تدل سريع لحمايتهم.

- تخصيص شباك خاص لهم لتلقي الخدمات.

- الإدراج في منظومة الدعم النقدي.

- إعفاء أجهزتهم الطبية والمعدات من الضرائب الجمركية.

خدمات وحقوق لكبار السن

- تمويل خدمات كبار السن من صندوق رعاية المسنين، فضلا عن مساهمة التضامن الاجتماعي.

- توصيل المعاشات إلى المنازل لمن تزيد أعمارهم على 80 عاما.

- تخصيص مقاعد لهم في وسائل النقل.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا في توفير سبل الراحة لكبار السن والمسنين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر 2021، موضحا أن الكارت الذكي للمسنين يقدم خدمات ومزايا كبيرة، وهناك كارت ذكي جديد لذوي الهمم، يوفر مزايا يتسفيد منها متحدو الإعاقة.