تفاصيل جريمة الأصدقاء بمنطقة عين شمس.. لكمة قاتلة وكاميرات

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بحبس المتهم بقتل صديقه في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل ما حدث في أحد شوارع منطقة عين شمس القاهرة، فقد كانت البداية عندما وردت إشارة إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات تفيد بوصول شاب ثلاثيني مصاب بنزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

كاميرات مراقبة تكشف الجريمة

ومن خلال الانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء التحريات المكثفة وسؤال شهود العيان حول الواقعة وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة تبين أن المجني عليه تلقى «لكمة»، في الرأس على يد صديقه، بسبب خلافات بمنطقة عين شمس، حيث تطور الأمر بينهما من مشادة كلامية إلى مشاجرة، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم واقتادوه إلى قسم الشرطة واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما انتقلت جهات التحقيق وعاينت جثمان المجنى عليه، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

العقوبة القانونية المتوقعة

كشف المحامي أحمد عزت، في تصريحات لـ«الوطن»، عن العقوبة القانونية، حيث أوضح أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».