الأولى على «إعدادية كفر الشيخ»: «أنا قاعدة على البلاط.. وبذاكر على جردل»

قالت منة الله عماد، الأولى مكرر على الإعدادية بكفر الشيخ، إنَّ العام الدراسي الحالي، كان الأصعب عليها على مدار سنواتها الدراسية، مشيرةً إلى عدة صعوبات واجهتها، بدايةً من المسكن المقيمة فيه الذي يخلو من أي مفروشات.

منة الله: واجهت ظروفي الصعبة بالإصرار والتحدي

أضافت «منة الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC، قائلةً: «أنا قاعدة على البلاط.. وبذاكر على جردل» طوال العام الدراسي، مؤكدةً أنَّها تحدت ظروفها الصعبة، بإصرار وعزيمة، جعلتها تضع هدف أن تصبح الأولى نصب عينيها.

أمي حياتي كلها وسر نجاحي

تابعت طالبة كفر الشيخ، أنها رغم ظروفها العائلية وانفصال والديها، إلا أنها أصرت على استكمال تفوقها الدراسي، قائلةً «ماما كانت جنبي، فضلها عليا كبير بعد ربنا، وعانيت كتير، السنة دي كانت صعبة، وأمي حياتي كلها.. وهي سر نجاحي»، «صورتي وأنا بذاكر على جردل أمي اخدتها لي بدون ما أشعر، وكنت بذاكر لحد الـ3 صباحًا».