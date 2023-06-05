خبير عن تحقيق مصر أعلى معدل شهري في السياحة: كل المدن شهدت إقبالا كبيرا

علق حسام الشاعر الخبير السياحي على تحقيق مصر خلال أبريل 2023 أعلى معدل شهري في حركة السياحة الوافدة للبلاد بتاريخها، إذ استقبلت مليون و350 ألف سائح.

وقال الشاعر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: «كل المدن الساحلية شهدت معدلات إقبال كبيرة والأكبر كنسبة وليس كأعداد كان من نصيب القاهرة وأسوان والأقصر، خاصة أن محافظتي الأقصر وأسوان عادت الروح إليهما ونسب الإشغال فيهما مرتفعة لأول مرة منذ عشر سنوات».

وعن سبب تصدر السياحة الألمانية المركز الأول في حجم الإقبال، قال: «الأسواق المصدرة للسياحة تشهد معدلات سفر مرتفعة بعد 3 أعوام منذ أزمة كورونا والألمان من المحبين لسواحل الغردقة ولذا شهدت المدينة إقبالا جنبا إلى جنب مع المدن الأخرى ومتوقع أن تزيد».

أهم المتطلبات لزيادة حركة السياحة وتنميتها

وعن أهم المتطلبات لزيادة حركة السياحة وتنميتها والحفاظ عليها، أوضح: «الأهم هو عودة السياح لبلدانهم سعداء ويعودون ويجلبون آخرين، ويجب تقييم تجربة السائحين وما يضايقهم بتحليل كافٍ وعلمي في ظل هذه الطفرة والتجربة خلال هذه الفترة لأن الاستمرارية والنمو لن تتحق إلا بالجودة واستمرارية السائح».

المطارات في حاجة إلى تطوير

وأشار إلى أنّ المطارات تحتاج لمزيد من التطوير فيما يخص منظومة التفتيش قائلاً: «كنا اقترحنا أن تتولى الأمور شركات عالمية مختصة بأجهزة حديثة لا تؤدي للتكدس بشأن مطارات تركيا واليونان».