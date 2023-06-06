تفاصيل مقتل شاب بـ«لكمة» في الرأس علي يد صديقه بعين شمس

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة شاب بلكمة في الرأس على يد صديقه بمنطقة عين شمس، أن المجني عليه والمتهم يشاركان في استئجارا شقة -مسرح الجريمة- ووقعت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية، تطورت إلى إقدام المتهم على تسديد لكمة لرأس المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات بأن الضحية سقط مغشيا عليه، وقام المتهم بنقلة لمستشفى الدمرداش في محاولة لإسعافه، وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه ظل في الرعاية المركزة يعاني من نزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة، وحينما اشتبهت الأطقم الطبية في وجود شبهة جنائية أخطرت قسم الشرطة بالواقعة.

إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب مصاب

كان مأمور قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول شاب يعاني من إصابة في الرأس ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور 24 ساعة داخل الرعاية المركزة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ذو بشرة سمراء، ووجود آثار كدمات وإصابة في الرأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

المتهم يعترف بجريمته

وكشفت التحريات بأن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بجريمته، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة، كما طلبت عرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل المخدرات.