المركز الدولي للكتاب يناقش «ظلال زرقاء» لـ زين عبدالهادي بعد غد

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في السادسة مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة ديوان «ظلال زرقاء.. على حائط أبيض مائل» للدكتور زين عبد الهادي.

يشارك في المناقشة كل من الكاتبة شرين العدوي، والكاتبة نانسي إبراهيم، ويدير المناقشة الكاتبة رابعة الختام، في حضور مجموعة من المثقفين والكتاب، ومحبي زين عبد الهادي.

معلومات عن زين عبدالهادي

زين عبدالهادي باحث وروائي مصري، نشر له العديد من الأعمال العلمية والإبداعية، حاصل على درجة أستاذ في علوم المعلومات، ويشغل منصب رئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان منذ 2004، كما شغل منصب مستشار المعلومات وتطوير النظم – المنظمة العربية للتنمية الإدارية منذ 2005 حتى أكتوبر 2008.

حصل عبدالهادي على ليسانس المكتبات من قسم المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1979 بتقدير جيد جدا، ثم نال درجة الماجستير في علم المعلومات من ذات القسم عام 1995، وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «بناء نظام خبير للخدمات المرجعية في مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، كما حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم في علم المعلومات عام 1998 وكانت أطروحة الرسالة بعنوان «مراصد البيانات المباشرة في مصر: دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها».

عمل زين عبدالهادي مديرا لدار الكتب المصرية اعتبارا من مايو 2011، ثم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اعتبارا من ديسمبر 2011 وحتى منتصف مايو 2012، وقد أجرى زين عبدالهادي كثير من الإصلاحات خلال تلك الفترة الوجيزة، إذ يعمل زين عبدالهادي حاليًا رئيسًا لقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة حلوان، كم يقوم بكتابة الروايات والأعمال الفكرية.