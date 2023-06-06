12 إجراء لترخيص تقديم «الشيشة» في المقاهي.. اعرفها

تتلقى مراكز إصدار تراخيص المحال في المحافظات طلبات ترخيص الأنشطة التجارية المختلفة وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتتابع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة أداء مراكز الترخيص في الأحياء والمدن.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا على ترخيص 316 نشاطًا تجاريًا في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنّ اللائحة التنفيذية حدّدت كل الشروط وضوابط الترخيص لأي نشاط تجاري والرسوم المطلوبة، وعلى المواطنين سرعة التقديم للحصول على ترخيص للتعامل رسميا على النشاط التجاري.

ويُتطبّق قانون المحال من خلال خدمة الشباك الواحد؛ للتيسير على أصحاب المحلات والورش والمقاهي والمطاعم للحصول على الرخصة، في مدة لا تتعدى 90 يومًا حال اكتمال الأوراق المطلوبة.

ضوابط ترخيص الشيشة

ونستعرض إجراءات ترخيص المقاهي وتقديم الشيشة في الأحياء والمدن، وفق قانون المحال وهي:

- الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص في المحل.

- غير مسموح بإعداد وجبات أو تقديمها بواسطة عمال تقديم الشيشة.

- عدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر.

- التخلص الآمن من المخلفات من خلال متعهدين.

- حظر وجود التبغ بالقرب من أماكن تصنيع وإعداد الطعام.

- منع تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

- حظر تقديم الشيشة في الأماكن المخصصة للأطفال.

- وجود ترخيص سارٍ لنشاط مقهى أو كافيه.

الابتعاد عن دور العبادة

- ابتعاد المقهى عن دور العبادة والمدرسة مسافة ألف متر.

- %50 فقط من إجمالي مساحة المحل مسموح فيها بالتدخين.

- توفير التهوية لتدوير الهواء في المحل، ووجود نظام تهوية في وضع التشغيل، خلال ساعات العمل.

- تقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.