يبدأ تطبيقها خلال أيام.. 7 أرقام تهمك في الموازنة الجديدة

كشفت أرقام مشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024، عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وتخصيص نحو 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أهم 7 أرقام تهمك في الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024.

1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

2- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

3- تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى.

4- نحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

5- نحو 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

6- تخصيص نحو 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5%.

7- تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه خلال العام 529.6 مليار جنية.