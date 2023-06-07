رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

يبدأ تطبيقها خلال أيام.. 7 أرقام تهمك في الموازنة الجديدة

كتب:

وليد عبد السلام
05:05 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
الموازنة الجديدة

الموازنة الجديدة

كشفت أرقام مشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024، عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وتخصيص نحو 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أهم 7 أرقام تهمك في الموازنة الجديدة  للعام المالي 2023/2024.

1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

2- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

3- تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى.

4- نحو 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

5- نحو 31  مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

6- تخصيص نحو 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5%.

7- تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه خلال العام 529.6 مليار جنية.

اقرأ المزيد:

ممثلو الجامعات يطالبون بزيادة اعتمادات المستشفيات الجامعية في الموازنة الجديدة

«زراعة النواب»: الموازنة الجديدة تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

مختار توفيق: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

رئيس مصلحة الضرائب: نستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة

الحكومة تنفي تقدير «المالية» متوسط سعر الدولار بـ35 جنيها في الموازنة الجديدة

«معيط»: إدراج 4.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتعيين 70 ألف موظف
بقلم وليد عبد السلام