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إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مُخيم في أريحا

كتب:

أ ش أ
09:50 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، اليوم، في مخيم «عقبة جبر»، جنوب أريحا، شرق الضفة الغربية، وقالت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الإصابات تركزت في الأطراف السفلية، وجرى نقلها للمُستشفيات للعلاج.

الاحتلال ينفذ عمليات مداهمات وتفتيش واعتقال في المخيم

وكانت قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمات وتفتيش واعتقال في المخيم، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم.

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