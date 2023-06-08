عامل يهشم رأس شاب بآلة حادة في أوسيم بسبب خلافات الجيرة

مشهد مرعب لجثة مهشمة الرأس مسجاة بأحد الشوارع التابعة لمدينة أوسيم في محافظة الجيزة، انتهى بالكشف عن هوية المجني عليه الذي فقد حياته على يد جاره باستخدام آلة حادة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تفاصيل جريمة أوسيم

كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي بشوارع مدينة أوسيم، حتى كسرت حالة الهدوء سيارة شرطة تجوب المدينة لكشف ملابسات الواقعة بعد إخطارا تلقته من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب بها آثار اعتداء في الرأس ووجود شبهة جنائية، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان وتحفظت على 3 كاميرات مراقبة، رصدت الواقعة.

جريمة بسبب خلافات

وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية تبين أن المجني عليه يدعى «ممدوح ماهر»، 30 عامًا، وأن وراء تلك الواقعة جاره، عامل، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير على الأول بآلة حادة في الرأس فأرداه قتيلا.

المتهم يمثل جريمته

وفي اعترافات تفصيلية، شرح المتهم أسباب إقدامه على جريمته، وأقر بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، وحضر في حراسة أمنية مشددة مقيد اليدين، وعقب وصوله تمّ عرضه على جهات التحقيق التي واجهته بجريمته وبالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة ليعترف المتهم بإنهاء حياة الضحية في الشارع ليسقط غارقًا في دمائه.

قرارات النيابة حول الواقعة

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة بعد استخراج تصاريح الدفن، وأمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان حالته وقت ارتكاب الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي أحمد كساب الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».