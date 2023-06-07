«البيئة»: نفذنا 128 مشروعا بقرية أم دومة.. ومقترح بتحويلها لقرية خضراء

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشروعات البيئية المقامة في قرية أم دومة، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، كنموذح مقترح إعلانه كقرية خضراء صديقة للبيئة، ضمن جولتها لعدد من محافظات الصعيد استكمالا لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج.

الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ قرية أم دومة تعد أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية وتوابعها الـ8، مشيرةً إلى أنّه من المقرر إعلانها قرية خضراء صديقة للبيئة، وفقا لمجموعة من العوامل التي يتم على أساسها الإختيار، بعد استيفاءها كافة الشروط التى ستؤكدها لجنة البيئة حول الحالة البيئية لها، ودراسة كافة المقومات والبيانات التي أعدتها المحافظة، إضافة إلى ما ستسفر عنه الدراسة والزيارات الميدانية لمختلف المواقع.

وأشارت الوزيرة أن من ضمن الممارسات البيئية التي تتبعها قرية أم دومة، استخدامها لأسلوب الرى بالتنقيط داخل زراعات القرية، تبطين مسافة 12 كيلومترا ترع في القرية، اعتمادها على إنارة أعمدة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تشغيل مواتير المياة المستخدمة في الزراعة بالطاقة الشمسية، القرية بأكملها تعمل بالغاز الطبيعي، ويوجد بها عدد 27 مشروعًا للصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحى بالقرية ثنائية المعالجة، وتتمتع القرية بحدائق ورقعة زراعية كبيرة مما يعمل على تنقية الجو من الملوثات والأتربة، كما يوجد بالقرية مصنعا لتدوير البلاستيك وتحويلة إلى حصر بلاستيكية.

تسليم المركز عدد 18 حاوية كبيرة للمخلفات

وأشارت الوزيرة إلى دعم مركز طما بعدد 21 ألف شجرة، تم زراعة أكبر عدد في قريتي قاو و أم دومة، كما نفذ فرع سوهاج أكثر من 25 ندوة و ورشة عمل بالقرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليم المركز عدد 18 حاوية كبيرة للمخلفات لكل مدرسة حاويتين.

وخلال جولتها قامت الوزيرة بتوزيع عدد من الحقائب القماش على السيدات وأهل القرية من المزارعين وأصحاب المحلات، لتوعيتهم بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخطورة الإفراط في استخدامها على البيئة وصحة المواطنين.