سر مقتل سائق «جرار» في سوهاج.. خلاف على المرور بأرض زراعية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع مزارع ونجله بتهمة قتل أحد الأشخاص بسبب خلاف على مرور جرار زراعي بأرضهما في سوهاج، وأدلى المتهمان بأقوالهما مؤكدين أن المجني عليه كان يقود جرارا زراعيا ويرغب في العبور إلى مقصده من أرضهما، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بقتله بأعيرة نارية.

مشاجرة بين المتهمين والضحية

وأضاف المتهمان أمام النيابة العامة أن المجني عليه حاول المرور من الأرض الزراعية الخاصة بهما وحينما رفضا حدثت مشاجرة بينهم فأخرجا سلاحا ناريا «بندقية آلية»، وأطلقا النيران تجاهه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

مقتل شخص على يد مزارعين في سوهاج

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة إثر تلقي قسم شرطة سوهاج، إخطارا بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى بدائرة القسم جثة هامدة وبها أعيرة نارية، وبعد الفحص وسؤال خال الضحية اتهم «مزارع ونجله»، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه.

التحريات: أطلقا تجاهه أعيرة نارية

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهمين رفضا مرور المجني عليه بجرار زراعي من أرضهما الزراعية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن القبض عليهما وبحوزة أحدهما السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة «بندقية آلية وخزنة بها 3 طلقات».

حبس المتهمين 4 أيام

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العام التحقيق فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.