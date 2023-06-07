أستاذ بجامعة الإسكندرية يوجه رسالة للطلاب في الامتحان: جعلكم الله عونا للمرضى

كشف الدكتور أحمد فهمي، أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تفاصيل وضعه رسالة مؤثرة لطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال مادة التدريب العملي التي تمثلت في سؤال يحمل رسالة هامة فحواها: «كانت رحلة طويلة تطرقنا فيها إلى فهم طبيعة الاضطرابات النفسية والعقلية وفهم معاناة النفس البشرية ودوركم في تخفيف الآلام النفسية والمعاناة التي يعانون منها هؤلاء المرضي جعلكم الله عونا لهم في مستقبلكم المهني».

واختتمت تلك الرسالة بسؤال قائلا: «في ضوء تلك الرحلة التي تشرفت بوجودي معكم فيها ناقش ذلك موضحا ما استفدتم به خلال تلك الدراسة».

هدف وضع رسالة مؤثرة في سؤال علم النفس

وقال الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن طالب سنة رابعة اجتهد في الدراسة لذا فهو حاول إيصال رسالة لهم أن الهدف ليس العلم أو النجاح فقط بل تنفيذه على أرض الواقع.

درجة السؤال مضمونة

وأكد أن ذلك السؤال درجته مضمونة لأن هدفه ليس قياس المعرفة بل التفكير في رسالتهم المقدمة للمرضى بعد التخرج، متابعا: السؤال هدية مني لهم لأنهم دفعة مميزة ومجتهدين فحبيت تكون نهاية جيدة وتذكرة لهم أن المعالج النفسي سيعمل على النفس البشرية، لذا فهي مهنة تحمل رسالة للبشرية.

مادة تدريب عملي لطلاب علم النفس

وأشار إلى أنها مادة تدريب عملي، لذا فالاستفادة هي الأهم من التذكر النظري، وأنه سعيد بالتجاوب الشديد من الطلبة لذلك السؤال متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.