طريقة إقامة دعوى صحة توقيع.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

يحتاج البعض الى إقامة دعوى صحة توقيع أمام المحكمة؛ لإثبات صحة توقيع شخص ما على عقود غير موثقة أمام الجهات الرسمية.

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» خطوات إقامة دعوى صحة توقيع أمام المحكمة، حيث كشف حسن شومان المحامي بالنقض، عن الأوراق والإجراءات المطلوبة لرفع دعوى صحة توقيع.

المستندات والأوراق المطلوبة

وقال «شومان» إن هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة عند رفع دعوى صحة توقيع، وهي حافظة مستندات بها العقد وعلى كل ورقة من أوراق العقد دمغة عادية، وصورة ضوئية من التوكيلات، ومن بطاقة المدعى عليه، بالإضافة إلى نموذج رسوم و مذكرة شارحة ومحضر جلسة، وعريضة الدعوى وتصوريها عدة نسخ حسب عدد المدعى عليهم، مع نسخة لقسم الجدول ونسخه أخرى للمحضرين، ثم شراء كافة الدمغات المخصصة لتلك الدعوى من المحكمة.

وأضاف «شومان» أنه يجب دفع الرسوم في الخزينة، ثم التوجه للجدول مرة أخرى للقيد وتحديد الجلسة، والأمين العام لختم أصل العريضة والصور، والمحضرين لتسليم الإعلان، وإستلام الإعلان، وحضور الجلسة.

وأشار المحامي بالنقض إلى أنه في حالة حضور المدعى عليه تحجز الدعوى للحكم، وعدم حضور المدعى عليه تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان ويتم عمل عريضة إعادة إعلان، كما أنه في حالة إن كان الحكم غيابي يتم تسليم الحكم بعد صدوره ويتم عمل إعلان بالحكم بعد أربعين يومًا من تاريخ الإعلان بالحكم.