رئيس «القضائي الأردني»: الفقة المصري العريق أرسى جذور العلوم القانونية

التقى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي الأردني، القاضي محمد الغزو، مع رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، حيث أعرب عن اعتزاز القضاء الأردني بالإرث القضائي والفقه المصري العريق، الذي أرسى جذور العلوم القانونية والقضائية في الإقليم، والذي تتلمذ في مدرسته عدد كبير من القضاة الأردنيين.

حضر اللقاء بين رئيس مجلس النواب المصري ورئيس المجلس القضائي الأردني، كل من السفير المصري في عمان، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، ونائب رئيس المجلس القضائي، ورئيس النيابة العامة، وأمين عام المجلس القضائي.

متانة العلاقات المصرية الأردنية

وأشاد «الغزو»، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الأردنية المصرية التاريخية، وأواصر التعاون المديدة بين البلدين الشقيقين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والتعاون القضائي والقانوني بصوره المتعددة والذي أسهم وبشكل كبير في بناء المعارف القانونية، والخبرات المتراكمة لدى القضاة في البلدين، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون.

من جهته، أشاد «الجبالي» بالحفاوة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وتحدث عن مهام مجلس النواب في سن التشريع وتحقيق الرقابة الفعلية على أعمال الحكومة .

عرض عن التنظيم القضائي الأردني

تخلل اللقاء عرض عن التنظيم القضائي الأردني وأنواع المحاكم واختصاصاتها ودور محكمة التمييز الأردنية في الرقابة على صحة عضوية النواب من خلال ما يقدم إليها من طعون بنتائج الانتخابات النيابية.

توطيد العلاقات الأدرنية المصرية

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المجلس القضائي ورئيس مجلس النواب، أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين، في سبيل تحقيق مبدأ سيادة القانون والوصول إلى العدالة الناجزة.